Fotod: Lõbus kinoskäik! Näitlejad kohtusid «LEGO film 2» linastusel ​väikeste fännidega

Suurt menu saavutanud linateose kauaoodatud järg «LEGO film 2» (The Lego Movie 2: The Second Part) toob Bricksburgi elanikud pärast viit aastat toredat ja rahulikku elu taas kokku, sest nende armastatud linna on ähvardamas uus hädaoht – LEGO DUPLO® sissetungijad avakosmosest, kes hävitavad kõik oma teel kiiremini, kui linnaelanikud taastada suudavad. LEGO ühiskonda asuvad vaenlaste vastu kaitsma Emmet, Metsik, Batman ja nende sõbrad kaugetest, veel tundmatutest maailmadest, kaasa arvatud kummaline muusikaline galaktika. See uus pöörane seiklus paneb proovile meie kangelaste vapruse, loovuse ja ehitusoskused ning selgitab välja, kui head ja osavad nad tegelikult on.