Pääru Oja ja Kaspar Velberg sõiduvees: Eesti näitlejad võistlevad Islandi filmiauhinnale

Islandlaste filmiauhind Edda terendab Pääru Ojale parima meesnäitleja ja Kaspar Velbergile parima kõrvaosatäitja eest. Tegemist on ainsate nominentidega väljaspool Islandit. Lisaks pretendeerib Edda auhinnale «Mihkli» (islandi keeles «Halastjarnan») helilooja Gyda Valtysdottir.

«Island on vaatamata oma väiksusele Euroopa juhtivaid mängufilmide ja kōrgetasemeliste teleseriaalide tootjaid. Seda suurem on mu rõõm, et Eesti näitlejate suurepärast tööd on märgatud. Loodan et see nominatsioon aitab kaasa eesti näitlejate tuntusele globaalses filmitööstuses,» kommenteeris «Mihkli» Eesti-poolne produtsent Riina Sildos.

Islandi filmi- ja televisiooniakadeemia annab Islandi olulisemat filmiauhinda ehk Edda preemiat välja alates 1999. aastast. Tänavune auhinnagala toimub reedel, 22. veebruaril.

«Mihkel» on Islandi režissööri ja stsenaristi Ari Alexander Magnussoni mängufilm, mis põhineb tõestisündinud lool. Filmi lugu saab alguse Nõukogude Liidu lagunemise järel, kui elu Narvas jääb soiku. Piirlinnas kasvanud Mihkel ja Vera unistavad aga paremast ja õnnelikumast elust ning on selle nimel valmis paljuks. Noormees nõustub vastu võtma oma lapsepõlvesõbra Igori pakutud ahvatlevalt tulusa tööotsa, mille käigus tal tuleb Islandile narkootikume toimetada. Esmapilgul lihtne plaan võtab aga peagi eluohtliku pöörde.

Filmi peaosades on nimekad Islandi näitlejad Tómas Lemarquis («Nói Albínói», «Snowpiercer», «X-mehed: Apokalüpsis», «Blade Runner 2049», «Touch Me Not») ja Atli Rafn Sigurðsson («Hobustest ja inimetest»). Samas oli Eestil ja eestlastel nii filmiloos kui ka tootmises kanda väga oluline roll. Kandvatesse rollidesse on valitud noorema põlvkonna silmapaistvamad näitlejad Pääru Oja («Põrgu Jaan», «Viimased», «Luuraja ja luuletaja», «1944») ning Kaspar Velberg («Polaarpoiss», «1944»). Kõrvalosades on samuti kaasatud Eesti näitlejad ning filmi tehniline grupp koosneb siinse filmiala paremikust. Kaasa teevad Maiken Schmidt, Maarja Jakobson, Ivo Uukkivi, Rein Oja ja Marko Matvere. Eesti-võtetel töötas filmi kunstnikuna Eugen Tamberg ja konsultantidena tunnustatud stsenaristid Livia Ulman ja Andris Feldmanis.