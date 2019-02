Näitleja arvamuslugu! Nördinud Sean Penn haaras kirjapulga: Bradley Cooperit kimbutab üks probleem

Vaatamata sellele, et muusikafilm «Täht on sündinud» (A Star Is Born) on nomineeritud 8 Oscarile, sealhulgas parima filmi, parima nais- ja meespeaosa ning parima filmilaulu kategoorias, tunneb Penn, et Bradley Cooperil on üks suur probleem: see edukas, kuulus ja rikas näitleja sai hakkama ühe kõigi aegade parema armastuslooga filmis. Paraku elame Penni meelest maailmas, kus oleme unustanud, kuidas seostada edu või kõrget kunsti armastuslooga. Penn kardab, et just see probleem jätab auhinnahooajal filmi mitmest teenitud preemiast ilma. Kaude näib Penn viitavat ka Cooperi väidetava sihilikule kõrvalejätmisele parima režissööri kategooriast, mis ka filmimeedias kõvasti kajastust sai. «Bradley on staar, ta on noor, tal tuleb veel võimalusi,» võtab Penn oma arvamusloos kokku valitseva suhtumise USA filmiakadeemia liikmete seas.

Kusjuures, eile kätte jagatud BAFTAdel oli Cooper parima režissööri kategoorias küll nomineeritud, ent pronksja maski sai ta koju viia siiski vaid filmimuusika eest – mispeale levivad meedias järjekordsed spekulatsioonid, et Cooperit solgutatakse justkui kiusust, tahtmata talle esimese lavastajatöö eest kohe peaauhinda anda.



Oma suurepärase näitlejakarjääri jooksul 5 korral parima meespeaosa Oscarile nomineeritud ning neist 2 korral võitnud Penn tegutseb juba pea 30 aastat ka ise režissöörina, olles olnud ka produtsendi ja stsenaristi rollis, tundes ilmselt näitlejast režissöörihakatisele südamest kaasa.



«Kui [üleolev] suhtumine näitab, kui see hakkab akadeemia hääletustulemusi mõjutama, näitab, et nad pole absoluutselt asjale pihta saanud,» kirjutab Penn. «See pole mitte Cooperi võimalus, vaid nende võimalus hinnata seda sügavust ja väärtust, mida see film endas kannab, sest selle filmi pärand elab kauem kui nende võimalus seda filmi vääriliselt tunnustada,» usub Penn, et eelarvamused Cooperi suhted takistavad hindamast seda filmi nii, nagu see väärib.



«See film on triumf,» ei hoia Penn kiidusõnu tagasi. «Õiglases maailmas teeks see auhindadel puhta vuugi, kuna see on tõeline kingitus. Puhtad südamed ja selged mõistused ei saa mitte näha selle väärtust. See film on minu kõigi aegade üks lemmikumaid ning see on kõike, mis üks film peab olema.»



Penni meelest ei ole me oma tänapäevases rumalas (silly-ass) ja hinge hävitavas kunstlikus ning ülestimuleeritud «suhkruses ja sahhariinises» kultuuriruumis enam suutelised taipama, kui meile pakutakse midagi nii üdini inimlikku ja ehedat, nagu «Täht on sündinud» seda on.