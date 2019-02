Lõpuks paljastatud: Vaata, näeb välja Will Smith sinise džinnina Disney uues «Aladdinis»

Kui filmist avaldati esimesed fotod , siis sattusid paljud paanikasse: kas tõesti on džinn mängufilmis hariliku inimese moega? Mõistagi valmib suur osa filmidest tänapäeval alles järelproduktsioonis, seega spreimeiki või muud säärast pole vaja näitlejatele peal võttel kasutada ning Will Smithi saab lisaks siniseks tegemisele veel igatipidi maagilisemaks tuunida.

Klassikalise «Tuhat ja üks ööd» muinasjutu lavastajaks on Guy Richie. Džinni, kelle Aladdin maagilisest lambist välja hõõrub, mängib Will Smith, kes on filmi taevani kiitnud kui üht ilusaimat filmi, mida ta kunagi näinud. Aladdini mängib Egiptuse päritolu Mena Massoud, tema armastatut Jasmine'it kehastab Naomi Scott.



Apollo Kinodes alates 24. maist 2019.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.