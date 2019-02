PAPARATSO Kuhu Brad jäi? Charlize Theron tabati üksinda lennujaamast

Kas Brad Pitt oli lihtsalt üks A-klassi kuulsustest, kes Anistoni sünnipäeval käis, või ta ei viitsinud Euroopasse lennata, seda ei tea. Fakt on see, et Pitti ja Theroni puhul ei ole midagi kivisse raiutud ning samuti vallalise elu elavava Anistoni jaoks on veel kõik võimalused lahti.

Brad ja Jennifer olid abielus aastatel 2000-2005. Paari suhe puruneski just Angelina Jolie pildile tulemise pärast, kui Brandgelina kohtus «Härra ja proua Smith» filmivõtete ajal. Pitt ja Jolie olid sellest ajast paar ning kasvatasid mitut last, kuid abiellusid alles 2014. aastal. Nende abielu aga erinevatel põhjustel kaua ei kestnud ning nad lahutasid 2016. Jennifer Aniston oli abielus Justin Theroux'ga 2015-2017. Kui Aniston on pärast lahkuminemist elanud vallalise elu, siis Brad Pitti hakati kiiresti erinevate naistega seostama. Eelmisel aastal sai avalikuks, et Brad Pitt on koos Charlize Theroniga.