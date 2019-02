Nädala uued filmid: Julia Roberts meeleheitel emana, hiigelsilmadega küborgitar, venelaste abieluhuumor, neetud tugengineiu ja 8 Oscari kandidaat

See on lugu lootusest, armastusest ja vaprusest. Mitmesaja aasta kaugusel tulevikus satub «kübertohter» Ido (Christoph Waltz) Raudlinna prügimäelt teadvuseta küborgi Alita (Rosa Salazar), kes on üsna kehvas seisus. Ärgates ei mäleta Alita midagi oma minevikust: ei sellest, kes ta on, ega maailmast enda ümber. Kõik on uus, iga kogemus esmakordne. Ido püüab tüdrukut kaitsta tolle salapärase mineviku eest, samas kui Alita uus sõber Hugo (Keean Johnson) pakub abi kadunud mälestuste taastamiseks. See aga toob Alita kannule tumedad jõud, kes ei peatu millegi ees, et kadumaläinud küborg igaveseks vaigistada...



Apollo Kinodes alates 15. veebruarist 2019.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.