Suri teenekas briti näitleja Albert Finney

Viiel korral Oscarile kandideerinud teeneka näitleja surmast andis pressile teada kadunukese perekond, vahendab BBC. Finney oli tuntud oma rollide poolest mitme aastakümne hittfilmides «Tom Jones (1963), «Erin Brockovich» (2000) ja «Bourne'i» saaga. Ka on ta mänginud Bondi-filmis «Skyfall» (2012), kehastanud Hercule Poirot'd filmis «Mõrv idaekspressis» (1974) ning teinud veel hulgaliselt rolle tuntud filmides. Oma näitlejakarjääri alustas Finney mainekast Royal Shakespeare Company teatrist.



Finney teatas 2011. aastal, et põeb neeruvähki. Kolm korda abielus olnud Finney'l on üks poeg, kes töötab kaameraoperaatorina.