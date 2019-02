Kinoõhtu Kanal 2s: Seikluses «Mehed mustas 2» notivad Agendid K ja J kosmoserämpsu maatasa

Agent K (Tommy Lee Jones) on töölt lahkunud. Agent J (Will Smith) avastab tulnukas Serleena (Lara Flynn Boyle) maailmavallutusplaani. Serleena takistamiseks on vaja agent K-d, aga ta töötab postkontoris ja on unustanud kõik, mida ta varem teadis. Ageny J peab K tagasi tööle saama, et maailm päästa.