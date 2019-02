Kinoõhtu Kanal 2s: Komöödias «Piinlik moment» tuleb kolmel noormehel vallaliseeluga rinda pista

Jason (Zac Efron) jäeti just maha, Mikey (Michael B. Jordan) naine palus lahutust ja Daniel (Miles Teller) on jätkuvalt poissmees. Kolm parimat sõpra otsustavad koos vallaliseks ja vallatuteks jääda. Kuid siis kohtab Jason Elliet, kes võib see õige olla ja Daniel mõistab, et Chelsea on talle ideaalne kaaslane ning Mikey on alati oma naisega koos olla soovinud. Noormeestel on suuri raskusi oma vallaliseeluga ja olukord muutub piinlikuks…