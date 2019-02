Mercury eluloofilmi lavastaja põlu all: seksimaniaki maine röövis lavastajalt BAFTA lugupidamise

Singeri vastu on esitatud süüdistus kahe mehe poolt, kes väidavad, et homoseksuaalne filmilavastaja neid alaealistena seksile üritas sundida. Üks süüdistaja olevat toona olnud kõigest 13-aastane. Kuigi lavastajat pole kordagi ahistamises süüdi mõistetud, on ta mõned aastad tagasi samuti ahistamissüüdistuste pärast kohut käinud.