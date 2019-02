Ajalooline seiklusfilm «Pariisi keiser» sukeldub kurikaelte ja petiste räpasesse ja hämarasse maailma

On Napoleon Bonaparte'i aeg. Eugène-François Vidocq (Cassel) on julm, kartmatu, kaval ja erakordselt andekas kurjategija, kes varastab, tapab ja röövib Pariisi pimedatel tänavatel. Et ta on ka väga sarmikas, keerleb tema ümber lakkamatult tolle aja kõige hurmavamaid kaunitare, kellest üht mängib veetlev Ukraina näitlejanna Olga Kurilenko.