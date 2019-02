Külmavärinaid tekitav ellujäämisdraama «Arktika» pani näitleja võimed viimseni proovile: see oli brutaalne!

Film on filmitud 19 päevaga Islandil ja Mads Mikkelsen peab seda oma karjääri raskemaiks võtteperioodiks. «See oli brutaalne,» rääkis Mikkelsen intervjuus MovieWebile. «Võtteperiood pidi kestma 30 päeva, kuid kaotasime sellest 11. Ilm lihtsalt tappis kõik ära. Kui autoukse lahti tegid, murdus see ära ja lendas minema ning sa ei näinud seda enam. See film oli täpselt selline asi, mis nägi n-ö paberil hea välja, aga kui paar kuud hiljem seal lume sees seisad, siis nead ennast, et nõus olid. See oli sõge. See on tõeliselt radikaalne lugu radikaalses keskkonnas, mille peategelaseks on Arktika. See kingib palju, kuid on ka suur vaenlane – see on huvitav mõte, mida omaks võtta. Oleks olnud lihtsam, kui oleksin olnud 30-aastane, aga olen 53, ent võtsin selle siiski ette,» meenutas Mikkelsen ränki filmivõtteid.



Film esilinastus eelmise aasta Cannes'i filmifestivalil.



