Palju õnne! Näitlejanna Jennifer Lawrence saab peagi tanu alla

28-aastane Lawrence, kes on hetkel üks Hollywoodi noorema põlvkonna enimnõutud ja kõrgeima profiiliga näitlejaid, kihlus oma 33-aastase tuntud New Yorgi kunstidiilerist kallima Cooke Maroney'ga, teatab Fox News.



«Näljamängudest» tuntud Lawrence'i ja Maroney suhe olevat tõsine juba mitmeid kuid ning nüüd olla näitlejannat nähtud uhke kihlasõrmusega ringi liikuvat.



Lawrence on minevikus peaasjalikult olnud seotud meelelahutustööstuse meestega: aastatel 2011-2014 semmis ta näitleja Nicolas Houltiga, seejärel põgusalt Coldplay laulja Chris Martiniga ning 2016-2017 oli tal suhe filmilavastaja Darren Aronofskyga.