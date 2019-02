Latt maru kõrgel? Bradley Cooper piinleb režissööri-Oscari nominatsioonipuuduse tõttu häbi käes

«Olin just New Yorgis ühes kohvikus, kui vaatasin oma telefoni ning nägin sõnumit oma avalike suhete agendilt, kes saatis mulle info, mis Oscaritele mu film nomineeriti. Halba uudist mulle ei teatatud,» pihtis Cooper, pidades silmas siis otsesõnu teadet, et ta parima režissöör Oscarit tänavu endale ei saa. «Mul oli häbi,» nentis Cooper. «Tundsin, et polnud oma tööga hakkama saanud,» sõnas ta.



Mida saates veel räägiti, pole tänaseks veel avalik, ent loodame, et Oprah rahustas mehe maha – oma esimese filmi eest Oscari saamine on vahest liiga kõrge latt, mida endale seada. Tõsi küll, Ameerika filmiakadeemia poolt näib Cooperi kõrvalejätmine režissööride autahvlist mõnevõrra kiuslik, eriti kuna filmile teistes kategooriates nominatsioone kamaluga anti. Teadupärast suhtub akadeemia näitlejatesse, kes lavastama hakkavad, esiotsa väga skeptiliselt ja üleolevalt. Pigemini võiks Cooper aga südant valutada n-ö suure pildi pärast – nimelt ei saanud parima režissööri nominatsiooni tänavu taas mitte ükski naisrežissöör, kelle töid ohtralt kuldmehikestele kandideeris.