Animafilmis «Minuscule. Mutukad: seiklus Kariibidel» siblivad ringi lepatriinud, hüpnotiseerivad palvetajaritsikad ja ekstsentrilised krabid

Lepatriinul ja ta pojal seisab ees uus väljakutse: nad peavad kaaslaste kodumetsa maha raiumisest päästma. Kangelastele on see paras ülesanne, kuid nad teavad, et nende uued sõbrad on neile abiks. Lisaks tulevad sõpradele teisele poole ookeani appi igat ohtu trotsivad must ämblik ja must sipelgas Mandible.