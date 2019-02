Vaata, millises vormis on supermeest kehastanud Henry Cavill nüüd

Pildil seisab Cavill supermehe tegelaskuju kõrval. Tähelepanelikud lugejad ehk märkavad, et hetkel on Cavill veel paremas vormis, kui ta oli supermehe kehastamise ajal. Hetkel valmistub mees Geralti rolli jaoks Netflixi sarjas «The Witcher» ning tundub, et ta ei jäta mitte ühtegi jõusaali trenni vahele.