Kes on need tuntud Eesti näitlejad ja lauljad «LEGO film 2» peategelaste hääle taga? Ja milline on tegelaste iseloom?

EMMET

Emmet Klotsowski on endiselt linna kõige positiivsem ja hoolivam kutt ning ainus, kes ikka veel usub, et kõik on äge. Aga ta päikeseline iseloom ei pruugi olla piisav eluks uues sünges Apokalüpsisburgi maailmas. Meile tuttav Eriline Emmet peab ehk karmimaks muutuma ja ajaga kaasas käima, kui ta tahab luua ideaalse õnneliku elu oma erilise parima sõbra Lucyga. Emmetile annab hääle Priit Võigemast.

FOTO: Pressimaterjal

LUCY

Lucy, tuntud ka kui Metsik, on tugev ja karm meisterehitaja. Vapra juhina võitles ta alati oma uskumuste eest. Lucy jumaldab kõike, mis teeb Emmeti eriliseks: ta lahkust, optimismi ja seda, et ta paneb oma kohvi sisse 25 tükki suhkrut. Aga kui LEGO® DUPLO® sissetungijad on purustanud Lucy linna tükkideks, kardab ta, et need Emmeti omadused ei aita pööraseid aegu üle elada. Veel enam, hoopis Lucy peab need omadused endas uuesti üles leidma, kui tahab olla kangelane, keda kõik vajavad. Lucy saab oma hääle Kaisa Seldelt.

FOTO: Pressimaterjal

ULTRAKIISU

See suuresilmne ükssarviku ja kassi ristsugutis armastab endiselt sädelust ja kõike, mis on armas ja pehme, kuigi ka temas on arenenud karmim Apokalüpsisburgi pool. Sisemine viha muudab Ükskiisu raevukaks Ultrakiisuks - ülisuureks möirgavaks võitlusmasinaks. Ultrakiisule annab hääle Saara Kadak.

FOTO: Pressimaterjal

BATMAN

Sünge, sarkastiline ja ennast täis nagu ikka ning ka sama armastusväärne. See superlahe superkangelane on alati valmis maailma päästma. Batman on pisut rohkem koostööaldis kui varem – peaasi, et kõik teavad, et tema on juht ja täiuslik ning igal moel äge. Ilmselgelt. Batmanile annab hääle Indrek Ojari.

FOTO: Pressimaterjal

REX OHUVEST

Rex on ülilahe karm kutt ja kangelane, kes lendab koos meeskonnaga läbi kosmose oma megatuunitud lahingulaevas Rexcelsior. Rex on kõike, mida Emmet ei ole: enesekindel, hulljulge ja maailma asjades kogenud. Ta väidab, et leiutas fraasi «ei mingeid kahetsusi», kuigi ta kahetseb, et seda ametlikult ei registreerinud. Lisaks leiutas ta dekonstruktonaatori löögi, Rex on meisterlõhkuja. Rexile annab hääle samuti Priit Võigemast.

FOTO: Pressimaterjal

KUNINGANNA WATEVRA WA’NABI

Kauge sõsarsüsteemi kuninganna Watevra Wa’Nabi on strateegiline ja mitmetahuline valitseja, kel on salaplaan, mis võib muuta Emmeti, Lucy ja kõigi nende sõprade elu. Kui asjad ei lähe nii, nagu tema tahab, hakkab ta laulma ja tantsima, et oma seisukohta selgeks teha. Kuninganna Watevra Wa’Nabile annab hääle Kaire Vilgats.

FOTO: Pressimaterjal

KINDRAL KAOS

Maski kandev Sõsarsüsteemi kosmosepiloot kindral Kaos on kuninganna Watevra Wa’Nabi enesekindel komandör, kes võtab kinni Emmeti sõbrad. Ta laskemoonaks on kleepsud, südamed ja tähed, mis lausuvad enne plahvatamist armsal häälel nunnusid fraase. See sõda on teda kõvasti karmistanud. Kindral Kaosele annab hääle Maiken Schmidt.

FOTO: Pressimaterjal

METALLHABE

Sel lahinguvalmis piraadil on endiselt nutikas pea õlgadel – või mõnes muus kohas, kuhu see pärast mahalöömist satub. Metallhabe ehitab pidevalt ümber oma keha, mis on osaliselt piraadilaev ja osaliselt mitmeotstarbeline nuga, millel palju lisasid, nagu saabel, kaheraudne kahur ja vööl kantav haiheitja. Metallhabemele annab hääle Sergo Vares.

FOTO: Pressimaterjal

BENNY

Lõbus, leidlik ja alati valmis sõpru aitama, kuhu see teda ka ei viiks. Benny on katkise kiivriga kosmosekutt. Benny on kõige õnnelikum kosmoselaevades, neid ehitamas, kosmoselaevadest rääkides või neist mõeldes. Benny saab oma hääle Mikk Jürjensilt.