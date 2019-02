Kinoõhtu Kanal 2s: Oscarile esitatud kassahitis «Batman alustab» võitleb kurjuse vastu Christian Bale

Alates ajast, mil ta vanemad mõrvati, on miljonär Bruce Wayne (Christian Bale) rännanud mööda maailma, püüdes jõuda selgusele, kuidas võidelda kurjusega ning pöörata hirm nende vastu, kes teisi on kogu aeg hirmu all hoidnud. Viimaks pöördub ta tagasi kodulinna, Gotham Citysse. Öösiti hakkab selle tänavail tegutsema Batman, maskis võitleja, kes kasutab oma jõudu, mõistust ja iseäralikke tööriistu, et võidelda linna ähvardavate tumedate jõududega.