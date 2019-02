Kanada on Netflixi peale kuri: «Bird Boxiga» mindi üle piiri, valitsus nõuab kahjutasu

Netflix sattus tule alla jaanuaris, kui selgus, et nad olid ostnud dokumentaalkaadreid ning neid filmis kasutanud. «Me mõistame, et see võib põhjustada paljudes vaatajates frustratsiooni ja kurbus, kui nad näevad nii traagilise sündmuse kaadreid,» vastas Netflix, kuid ütles, et nad ei saa teha tootes muudatusi pärast seda, kui see on juba striimingusaidile üles laaditud.