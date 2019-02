Nädala uued filmid: Liam Neeson värvib lume verega punaseks; vangi ja miljardäri ootamatu sõprus ning ammuoodatud Lego-film lõpuks kinodes!

«Stan ja Ollie» on film oma aja kuulsaimast tandemist. Stan Laurel (Steve Coogan) ja Oliver Hardy (John C. Reilly) moodustasid omal ajal Hollywoodi edukaima komöödiatandemi. 1953. aastal, alustades Suur-Britannias varieteelavade turneed, on paremad päevad jäänud kauigele selja taha ning tulevik tundub tume. Sellegipoolest õnnestub meestel taaselustada kunagine sära ning oma fännid kohale meelitada. Samas ei õnnestu neil kuidagi vabaneda mineviku taagast. Ammused viirastused ning Ollie kehv tervis hakkavad ohustama aastakümnete pikkust koostööd.

«Stan & Ollie» on südamlik draamakomöödia ühest «loomingulisest abielust» ning selle mõjust kõigele ümbritsevale. Filmi lavastas Jon S. Baird («Kõnts»), stsenaariumi kirjutas Jeff Pope («Philomena»). Osades Steve Coogan («Reis Hispaaniasse», «Phikomena»), John C. Reilly («Sistersi vennad»), Nina Arianda («Kesköö Pariisis»), Shirely Henderson («Trainspotting»), Danny Huston («Wonder Woman») ja teised.

«LEGO® film 2», kauaoodatud järg populaarsele ülemaailmsele fenomenile, millest kõik alguse sai, toob Bricksburgi kangelased taas kokku märulit täis seikluses, et päästa oma armastatud linn. Viis aastat on möödas ajast, mil kõik oli äge. Nüüd aga seisavad kodanikud silmitsi suure ohuga - LEGO DUPLO® sissetungijad avakosmosest hävitavad kõike kiiremini, kui linnaelanikud taastada jõuavad. Nende alistamine ja harmoonia taastamine LEGO universumis viivad Emmeti, Lucy, Batmani ja nende sõbrad kaugetesse avastamata maailmadesse ja imelikku galaktikasse, kus kõik on muusikal. See paneb proovile nende vapruse, loomingulisuse ja ehitusoskuse ning selgub, kui erilised nad tegelikult on.