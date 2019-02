«Sa kuradi lõngusest hatšapuri!» ehk tõeline Vene huumor, mis on parem kui igasugune kõhulihastetreening

Tänasest saab kinodes nautida tõeliselt kvaliteetset ja ehedat Vene komöödiat «Nurjatu vanaema 2: vanurite kättemaks» (Babushka lyogkogo Povedeniya 2). See kiire, elav ja jõuline film on täis sellist vürtsi, et võib vaiksema eestlase ehk kaamekski ehmatada.