Šokeeriv? Matt LeBlanc tunnistas üles, et pani «Sõprade» võtteplatsilt hunnikute viisi asju pihta

Nimelt tõdes mees, et ta pani kümne aasta jooksul, mil sari jooksis, võtteplatsilt hunnikute viisi asju pihta. 51-aastane mees viskas kõigepealt nalja, öeldes, et pani tasku «s*ttakanti pappi».

«Aga tead, mis mul on, mis on tõesti cool?» rääkis Matt Fallonile edasi. «Joey ja Chandleri korteris oli lauajalgpalli laid. Mul on kuskil olemas see jalgpall sealt laualt. Mul on see kuskil tööriistakastis.»