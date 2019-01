Filmimusa: kolm kanget rivis! Kas need muusikapalad on kõige paremad filmilood läbi aegade?

Kenny Loggins «Footloose» filmist «Footloose»

See muusikal sai 1984. aastal suureks hitiks ning oma rolli mängis selles kindlasti Logginsi nüüdseks legendaarseks saanud laul. Pole võimalik mitte tantsida, kui sa seda kuuled, mis on tõenäoliselt ka põhjuseks, et see lugu oli USA Billboardi edetabelis kolm nädalat järjest esikohal. Loo suur edu oli üllatuseks ka Logginsile endale.

Seal «Kiss From a Rose» filmist «Batman Forever»

Whitney Houston «I Will Always Love You» filmist «The Bodyguard»

Houston oli selleks ajaks juba muusikalegend, kuid kui ta tegi aastal 1992 oma näitlejadebüüdi, sai see laul tema kõige erilisemaks hitiks. Sageli unustatakse, et tegemist on tegelikult Dolly Partoni kaverlooga, mis on juba teinud muusikaajalugu, olles ainus kantrilugu, mis on jõudnud edetabelites esikohale kolmel erineval aastakümnel. Viimati tõusis see edetabelite tippu koos Houstoni surmaga aastal 2012.