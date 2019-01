Kuumad kõlakad: kas just sellest hurmavast näitlejast saab pärast Craigi järgmine James Bond?

Bondi-kokteil on nüüd aga lisandunud uus nimi - näitleja Richard Madden. 32-aastane sarjaga «Bodyguard» end kuulsaks mänginud mehest võib väidetavalt saada uus Briti krooni kõige tähtsam spioon.

SAG auhindadel pärisid Metro ajakirjanikud temalt, kas kuulujutud vastavad tõele, kuid Madden tõrjus need tagasi. Tõsi, mitte küll eriti otsustavalt.

«Paljud inimesed räägivad, see on kõigest jutt…» ütles Madden. «Ma olen lihtsalt õnnelik, et saan praegu siin olla. Juba see on mu pöörase unistuse täitumine!»

Mail On Sunday uuris «Bodyguardi» produtsendilt, kas teine hooaeg on tulemas ning mis saab sel juhul sarja põhilisest tegelasest, ihukaitsjast, keda Madden kehastab. «See sõltub kõik sellest, mis saab James Bondiga ja me ei tea seda veel.»