Ohhoo! «Leluloo» Bo Beep on tagasi ning on tundmatuseni muutunud

Värskes treileris kinnitab Pixar, et Bo Beep liitub vanade sõprade Woody ja Buzz Valgusaastaga uuteks seiklusteks. Mis aga kõige lahedam - Bo näeb välja ägedam kui iial varem!

Lühike kümnesekundiline klipp näitab Bo’d tõelise actionkangelasena ning kadunud on tema signatuurriietuseks saanud roosa puhvis kleit. Selle asemel kannab ta naksakat pükstükki, mis kindlasti sobib seiklusteks paremini.

«Bo on võtnud kontrolli oma saatuse üle enda kätesse,» vahendab Metro režisöör Josh Cooley sõnu. «Samal ajal, kui Woody vaatas, kuidas Andy üles kasvas, kogus Bo tolmu ning otsustas siis laia maailma minna. Ning kui Woody ükskord välja ilmub, ei suuda nad uskuda, et on teineteist jälle leidnud.»