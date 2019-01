Film on rännak mööda Lapimaad, mis jutustab nõrgukese ja haavatava põhjapõdravasika Ailo võitlusest ellujäämise nimel metsikus looduses esimesel eluaastal. See, kuidas ta elu ja loodust avastab, on tõeline südamest tulev lugu keset Lapimaa suursugust maastikku.