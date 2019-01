Sarimõrvar Ted Bundy ellujäänud ohver kritiseerib Zac Efroni värsket filmi: me ei tohiks mõrtsukaid ülistada!

Film on juba Sundance’il linastunud ning reaktsioonid on olnud vastakad, kirjutab Metro. Kuna Ted Bundy oli äärmiselt sarmikas mees ning seda on ka Efron, süüdistatakse filmitegijaid mõrtsuka ülistamises ja romantiseerimises.

Üks Bundy käest pääsenud ohvritest, Kathy Kleiner Rubin on öelnud, et kuigi film ehk peab Bundyst rohkem lugu kui peaks, on ta siiski mehe portreteerimisega filmis rahule jäänud.

«Mul pole probleemi sellega, kui inimesed filmi vaatavad, seni kuni nad mõistavad, et tegemist polnud normaalse inimesega,» ütles Kathy. «Kui inimesed ütlevad Bundy kohta positiivseid asju, siis see on see, mida nad temas nägid, mida Bundy tahtis, et nad temas näeksid. Aga on oluline, et inimesed teaksid, milline ta tegelikult oli, isegi kui ta oli täiuslik poeg.»