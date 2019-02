Kinoõhtu Kanal 2s: legendaarsed kassarekordeid purustanud mehed mustas taas teleekraanil!

Hittkomöödia kangelased on agent K (Tommy Lee Jones) ja agent J (Will Smith). Nad on «mehed mustas» - salaorganisatsiooni spetsialistid, kelle ülesandeks on paljastada inimkonna sekka imbunud illegaalsed tulnukad. Ehk nagu nad ise ütlevad: kaitsta planeeti Maa universumi saasta eest...