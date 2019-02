Kinoõhtu Kanal 2s. Vaprad, värisege! Dinosaurused vallutavad esmakordselt tele-ekraani filmis «Jurassic Park III»!

Doktor Alan Grant (Sam Neill) on nüüd eluga rahul ja varasemad juhtumised Jurassic Park looduspargis on unustatud. Ta teatab enesekindlalt, et ei naase mitte mingil põhjusel saartele. Kuid kummaline paar Paul Kirbi (William H. Macy) ja ta naine Amada (Téa Leoni) veenavad meest lennukiga saart külastama ja giidiks olema.