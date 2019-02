Kinoõhtu Kanal 2s: võrratu Shirley MacLaine läheb unustamatule teekonnale tragikomöödias «Viimane sõna»

Harriet Lauler (Shirley MacLaine) on pensionile jäänud endine superedukas ärinaine, kes hoidis nii töös, eraelus kui ka ümberkaudu kõiki oma raudse kontrolli all. Nüüd on Harriet otsustanud, et ka tema järelehüüe peab olema kirjutatud täpselt tema soovide järgi.