Kinoõhtu Kanal 2s: «Vastikud ülemused 2» toob lisaks armastatud Batemanile üle pika aja ekraanile ka skandaalidesse sattunud Kevin Spacey

Kuna Nickil (Jason Bateman), Dale'il (Charlie Day) ja Kurtil (Jason Sudeikis) on ülemustele allumisest kõrini, otsustavad nad äri asutades iseenda bossideks hakata. Kuid salakaval investor tõmbab nad peatselt lohku.

2011. a hittkomöödia «Vastikud ülemused» järjes kehastavad Jason Bateman, Charlie Day ja Jason Sudeikis jälle kõigi lemmiktöötajaid Nicki, Dale’i ja Kurti. Filmis astuvad uuesti üles ka Jennifer Aniston («Me oleme Millerid») ning Oscari-võitjad Jamie Foxx («Ray») ja Kevin Spacey («Tabamatu ilu», «Tavalised kahtlusalused»), Chris Pine («Star Trek: otse pimedusse») ja Oscari-võitja Christoph Waltz («Vabastatud Django», «Vääritud tõprad») kehastavad uusi vastaseid, kes takistavad kuttidel edu saavutada.

«Vastikud ülemused 2» režissöör on Sean Anders ning produtsendid on Brett Ratner, Jay Stern, Chris Bender, John Rickard ja John Morris. Tegevprodutsentide tiimi kuulusid Toby Emmerich, Richard Brener, Michael Disco, Samuel J. Brown, Steven Mnuchin, John Cheng ja Diana Pokorny. Stsenaariumi kirjutasid Sean Anders ja John Morris («Me oleme Millerid»). Michael Markowitzi tegelastel põhineva loo autorid on Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Sean Anders ja John Morris. Kaadritaguses loovmeeskonnas olid operaator Julio Macat («Lauluässad»), kunstnik-lavastaja Clayton Hartley («Me oleme Millerid»), monteerija Eric Kissack («Diktaator») ja kostüümikunstnik Carol Ramsey («Identiteedivaras»).