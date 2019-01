Kuigi filmist palju teada ei ole, siis on antud mõista, et tegevus jätkub sealt, kust jäi pooleli «Terminaator 2: Kohtupäev» (1991), mitte järgnevad filmid, ning produtsendipostil on tagasi vanameister James Cameron. Tim Milleri lavastatud märuli nimiosas astub üles mõistagi Arnold Schwarzenegger ise, olgugi et juba 71 eluaastat turjal.