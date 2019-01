Petetud naiste magus kättemaks! Vene komöödias «Armukesed» saavad valelikud abielumehed vett ja vilet

Miks kõik hea ja ilus saab alatasa inetult otsa saab? Teil on olnud koos hulgaliselt kauneid ja kirglikke hetki, olete surmkindel, et olete selle mehega elupäevade lõpuni. Kuid nagu välk selgest taevast, ütleb ta ühel päeval: «Musike, anna andeks. Ma olen abielus.» või siis «Ma armastan sind, kuid ma ei saa laste pärast lahutada». Siis jõuab naisele kohale, et ta on kõigest armuke ja perelõhkuja.

Sama juhtus kolme naisega – näitleja, medõde ja tudeng – kes juhuslikult kohtuvad baaris. Nad kõik on petetud ja hüljatud abielumeeste poolt. Aga abielus seelikukütid tegid ränga vea, et need kolm kaunitari välja vihastasid. Makstes valusalt kätte oma eksidele, jõuavad nad järeldusele, et selliseid petetuid naisi, kes on teenimatult abielumeeste mängukannideks, on lausa tuhandeid. Nad loovad petetud naiste salaühingu, et aidata ka teistel valelikke abielumehi karistada. See on veetlev ja ohtlik kolmik. Nad panevad mehed piinlikkust tundma, ise samal ajal lõbusalt naeru kihistades.