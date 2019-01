Kinoõhtu Kanal 2s: Seiklusfilmis «Jurassic Park 2: Kadunud maailm» müttavad üksikul saarel metsikud ürgelukad

Neli aastat pärast sündmusi Jurassic Pargis tunnistas John Hammond (Richard Attenborough), et enne pargi avamist katsetati sauruseid naabersaarel, Isla Sornalem, kus nad elavad vabalt siiani. Ta palub dr Ian Malcolmi (Jeff Goldblum), et ta läheks sinna ekspeditsioonile, et uurida sauruste elu vabas looduses ja teha sellest pilte. Mõistagi ei lähe aga asjad nii, nagu plaanitud.