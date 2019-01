Nädala uued filmid: Kaks Oscari-püüdjat, ehtne vene komöödia, noorte rulafilm ja kõhe mõrvatriller

Reedel, 1. veebruari õhtul kell 21 toimub Apollo Kino Solarises Eesti oma ekstreemiolümpia Simple Session 19 programmis värske rulafilmi «Skate Kitchen» erilinastus, millest võtavad osa ka tervest ilmast Tallinna, Saku Suurhalli võistlema saabunud rulatajad ja BMX-ratturid. Et esimest korda on võistlusel ka eraldi tüdrukute rulavõistlus, tuleb näitamisele film, mis avab nende maailma.

USA indie-kino esifestivalil Sundance esilinastunud noortefilmi keskmes on New Yorgis elav teismeline Camille (Rachelle Vinberg), kes liitub Skate Kitcheni nime kandva rulatiimiga, kuhu kuuluvad ainult tüdrukud. Sõbrunemine lahedate mõttekaaslastega avardab seni omaette hoidnud introvertse neiu maailma ning ta armub salapärasesse rulatajasse, keda mängib ülejäänud profirulatajate seltskonda sujuvalt sulanduv Devon (keda kehastab Will Smithi poeg Jaden Smith). Tüdruku ema ei ole sellest kõigest loomulikult erilises vaimustuses ning Camille'ile saab selgeks, et elus ja inimsuhetes on tunduvalt keerulisem navigeerida kui rulal trikitades ja cruisides.



Apollo Kinodes alates 1. veebruarist 2019.

Põnevikus «Meelerahu» (Serenity) astuvad pingeliselt vastuolulistes rollides kinoekraanile Hollywoodi ühed parimad näitlejad Anne Hathaway ja Matthew McConaughey.

Baker Dill (Oscari-võitja Matthew McConaughey «Elujanu», «Tähtedevaheline») on kalalaeva kapten, kes sõidab merd idüllilisel troopilisel Plymouthi saare lahesopil. Mehe rahulik elu mõraneb kildudeks, kui ta eksnaine Karen (Oscari-võitja Anne Hathaway, «Hüljatud», «Oceani 8») temalt abi palub. Naine anub Dilli, et ta päästaks tema ja nende noore poja naise uue vägivaldse abikaasa (Jason Clarke «Terminaator: Genisys», «Näen vaid sind») käest. Naise plaan on viia abikaasa kalastusretkele ja ta üle parda haide söögiks heita. Karen tõmbab Billi tagasi ellu, mida ta on püüdnud selja taha jätta. Heitlus õige ja vale vahel viib mehe maailma, kus kõik ei pruugi olla selline, nagu näib.



Apollo Kinodes alates 1. veebruarist 2019.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.

Režissöör Josie Rourke'i filmi peaosades astuvad rivaalitsevate monarhidena üles Saoirse Ronan (Mary Stuart) ja Margot Robbie (Elizabeth I). Tegu on uue ning omapärase, eriti realistliku versiooniga ajaloolisest vastasseisust ning võitlusest Inglismaa trooni pärast, mille tulemusena Mary Stuart hukati.



Filmi keskmes on karismaatiline Mary, kellest sai 16-aastasena Prantsusmaa kuninganna ning juba 18-aastaselt lesk. Vaatamata survele ei ole ta nõus uuesti mehele minema ning otsustab hoopiski pöörduda tagasi Šotimaale oma trooni taga nõudma. Kuna aga nii Šotimaa kui ka Inglismaa parasjagu tema nõbu Elizabeth I valitsuse all on, siis järgneb piinarikas võimumäng kahe noore monarhi vahel, kes teineteist samal ajal imetlevad ning mõistavad – eriti kuna tegu on naistega, kel tuleb rinda pista nn meeste maailmaga. Reetmine, mäss, vandenõud ja mäng elu ja surmaga hakkavad üha tihedamalt pöörlema mõlema ümber, muutes igaveseks ajalugu.



Film kandideerib kahele Oscarile, kostüümide ning grimmi ja soengute kategoorias!

Apollo Kinodes alates 1. veebruarist 2019.

Populaarse vene komöödia järjeloos «Nurjatu vanaema 2. Vanurite kättemaks» (Babushka lyogkogo Povedeniya 2) kohtuvad vaatajad taas võluva aferisti Saša Rubinšteini ja pensionäride tiimiga, kes on sedapuhku Moskvasse üle kolinud.

Seltskonna lõbus elu saab otsa hetkel, kui panga, milles asuvad vanurite säästud, ajab pankrotti printsiibitu oligarh Borodin. Saša ja OPG (Organiseeritud pensionigrupp) ühinevad jälle, et ülekohtutegijale kätte maksta.



Apollo Kinodes alates 1. veebruarist 2019.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.