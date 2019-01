Filmikägu: Mida «Klassikokkutuleku» režissöör René Vilbre nüüd küll eluga pihta hakkab?

««Klassikokkutulek 3: Ristiisad» ehk triloogia viimane osa on kinos ja tekib küsimus, mida Vilbre oma eluga nüüd peale hakkab. Vastust kuulete juba intervjuust,» tutvustavad saadet selle vedajad Lauri Kaare ja Kristjan Gold. «Uudistes keskendume peamiselt Oscari nominatsioonidele, aga uncut-versioonile lisame vürtsi veel ühe võimaliku «Kiirete ja vihaste» haruloo uudisega. Uutest filmidest keskendume seekord õige pisut pikemalt linateosele «Sest ta on naine» (On the Basis of Sex). Lisaks liugleme läbi filmide «Transiit» ja «Koera kodutee» (A Dog's Way Home) sünopsiste.»



Kuula «Filmikägu» 87. osa: