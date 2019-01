Järgmine kinohitt tulekul? Loe, millisest armuloost räägib «50 varjundi» autori uus erootiline romaan

Uue romaani peategelaseks on tragöödia tagajärjel perekonna vara päriv hämara minevikuga sinivereline britt Maxim Trevelyan, kes kohtub noore naisterahvaga Alessia Demachiga, kelle jaoks saab autori sõnutsi tõeks «ehtne 21. sajandi Tuhkatriinu lugu», vahendab People.

Kuigi E.L. Jamesi fännibaas koosneb suuresti neist, keda paelus «50 halli varjundi» lugude paheline sadomaso-temaatika, siis on uus lugu 55-aastase kirjaniku kinnitusel hoopis teistsugune, ent üks jääb siiski samaks – peategelasel on vara nagu raba ning lugu läheb väga sensuaalseks ja kirglikuks. «See on armulugu nagu ameerika mäed, täis ohte ja iha, mis jätab lugeja täiesti hingetuks kuni viimase leheküljeni välja,» lubab autor.