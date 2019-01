Kinoõhtu Kanal 2s: Südamlik perefilm «Koera elu mõte» näitab elu neljajalgse sõbra vaatevinklist

Film räägib üllatava loo ühest pühendunud koerast tema enda vaatenurgast – see on pilk elule koera silme läbi, kes leiab oma eksistentsi mõtte inimeste eludes, keda ta naerma ja armastama õpetab. Koerad on väga erinevatest tõugudest, suuremad ja väiksemad. Nad on kõige truumad ja ustavamad sõbrad, kes saadavad iga päev oma pererahvast teele ja ootavad koju tagasi. Nad mõtlevad kogu aeg oma peremehest, tõsi küll, vahel ka peekonist.



Linalugu põhineb W. Bruce Cameroni 2010. aastal ilmunud samanimelisel romaanil, kelle sulest ilmus 2017. aastal raamat «Koera kodutee». Viimase ainetel vändati samuti film, mis äsja Eesti kinodesse jõudis.



«Koera kodutee» jutustab südamliku loo koer Bella uskumatust 650-kilomeetrisest koduteest pärast seda, kui ta lahutatakse arstitudengist ja loomakliiniku vabatahtlikust, armastatud peremehest Lucasest. Sihikindlal rännakul puudutab Bella paljude elusid, alates orvuks jäänud puumakutsikast kurva saatusega kodutu sõjaveteranini. Bella ainulaadne südikus ja usk toovad rõõmu ja lohutust kõigile, keda ta kohtab.