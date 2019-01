Tõeline pomm! Vürtsikas vene komöödia «Vali tõde» teeb sõpruskonna telefonide salasisu avalikuks

Nad on su parimad sõbrad. Nende seltsis võid alati jääda iseendaks – sa ei pea teesklema, sest nad aktsepteerivad sind sellisena, nagu sa oled. Nad on alati abivalmis ja sulle toeks. Sa tunned neid juba nii kaua, et ei mäletagi enam, millal esmakordselt kohtusite. Teil on koos alati nii huvitav ja lõbus. Olete üheskoos palju läbi elanud ja enda arvates tunnete üksteist niivõrd hästi, et võite olla üdini ausad, sest keegi ei mõista teid hukka. Kuid paraku siiski…