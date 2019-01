Õiglane või mitte? Oscarite nominatsioonid luubi all: 15 üllatust, millega ennustajad mööda panid

Lavastaja ja peaosatäitja Bradley Cooper ja operaator Matthew Libatique «Täht on sündinud» võtet planeerimas.

1. Bradley Cooper ei saanudki «Täht on sündinud» eest parima režissööri nominatsiooni. Väidetavalt on Ameerika filmiakadeemial väike tõrge näitlejate vastu, kes lavastajaks üritavad saada ning isegi kui Cooper suutis valmis saada aasta ühe olulisima filmi, siis režissööridebüüdi eest talle Kuldmehikese edu ei kingitud.