Eepilises vene draamas «Tobol» tuleb noorel ohvitseril Siberis armastuse ja vabaduse eest võidelda

18. sajand – Peeter I keeruline ja ränk valitsemisperiood. Keiser püüab igati arendada poliitilisi ja kaubanduslikke suhteid Euroopa riikidega. Selleks on aga tarvis aina rohkem raha. Peeter I saadab oma noore kaardiväeohvitseri Ivan Demarini ekspeditsiooniga Siberi linna Tobolskisse kullamaardlate otsingutele. Tobolskis on sunnitööl palju Rootsi ohvitsere, kes langesid vangi Põhjasõjas. Siin kohtab Ivan oma elu armastust – maadeuurija Remezovi tütart. Demarin paneb kohalikest vabatahtlikest ja ohvitseridest kokku 200-mehelise meeskonna, et suunduda kullaotsingutele Jarkendi lähistele. Kohalike vürstide vandenõu tulemusel muutub ekspeditsioon sõjaliseks invasiooniks. Demarin ja ta polgukaaslased langevad julmade ja metsikute džungaaride kätte vangi. Algab halastamatu ja ebavõrdne võitlus armastuse ja vabaduse nimel. Abi pole aga kuskilt loota.