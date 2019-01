Kindel otsus: Näitlejanna Anne Hathaway hülgab 16 aastaks alkoholi

Näitlejanna tunnistas Ellen DeGeneresi jutusaates, et alkoholist sai tal villand just «Meelerahu» võtetel Mauritiusel, kus tema ja kaasnäitleja McConaughey ning viimase naine Camila Alves teadmata kogustes rummi kaanisid. «Ma lihtsalt ei saa nii palju juua kui nemad,» tunnistas Hathaway ning nentis, et järgmisel päeval tuli pohmellis peaga režissööriga tähtsaid jutte ajada.



Alkoholita elab Oscari-võitjast Hathaway nüüdseks juba alates läinud oktoobrikuust ning plaanib karsket joont hoida kuni oma 2-aastase poja täisealiseks saamiseni.



«Kavatsen mitte juua alkoholi nii kaua, kuni mu poeg minuga koos elab, kuna mulle ei meeldi, milline ma olen, kui ma joon. Ta hakkab jõudma ikka, kus ta vajab mind kogu aeg väga palju ning eriti just hommikuti. Ükspäev viisin ta kooli, kui mul oli pohmell – ma küll ei sõitnud autoga, aga tundsin end väga halvasti selle pärast,» põhjendas näitlejanna.