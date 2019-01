Kurjuse kloostri saatanlikud nunnad piinavad õudukas «Püha Agatha» lapseootel naisi

Filmi tegevus leiab aset 1950. aastate USA Georgia osariigi väikelinnas. Lapseootel noor naine otsib pelgupaika kohalikust naistekloostrist. Alguses tundub kõik ilus ja turvaline, kuid siis pöörduvad sündmused pimedamatele radadele. Aja möödudes seletamatu ärevus aina kasvab ja talle saab selgeks, et selles kloostris pole asjad üldsegi nii nagu esmapilgul tundub. Mary ei aima, et klooster varjab jubedaid saladusi ja kellelgi pole veel õnnestunud nende müüride vahelt põgeneda, et neist rääkida.