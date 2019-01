Põnev avastus: «Rohelise raamatu» ühe tegelase prototüüp elab Tartus

Muusik Siim Aimla, kes käis Peter Farrelly juba mitme Kuldgloobusega pärjatud filmi vaatamas, hakkas huvi tundma loo peategelase, maailmakuulsa ameeriklasest pianisti Don Shirley ning tema trio koosseisu vastu. Film jutustab muusikute seiklustest 1960. aastate turneel USA lõunaosariikides ja kuna see põhineb tõsielusündmustel, siis intrigeeris Aimlat tšellisti Olegi vene päritolu. Lähemal uurimisel viisid niidiotsad aga hoopis Eestis sündinud ja siit 1941. aastal emigreerunud tšellomängija Jüri Täheni, kes Don Shirley trios aastakümneid mängis ning on ilmselgelt ka filmi kõrvaltegelase prototüüp.

Tõsielulise draamakomöödia «Roheline raamat» (The Green Book) aluseks on tõeline sõprus, mis 1960. aastate alguses rassi, klassi ja ühiskondlikke norme eiras. Filmile ennustatakse suurt edu ka Oscari-konkurentsis, kuna see võitis tänavuse Toronto filmifestivali publikuauhinna, mis on ajalooliselt osutunud üheks olulisimaks parima filmi Oscari indikaatoriks. Film kandideeris ka viiele Kuldgloobusele, võites neist kolm: parima komöödiafilmi, parima meeskõrvalosa ja parima stsenaariumi kategoorias.