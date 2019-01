Otseülekanne: Aasta kinohittide eelviimane rebimine! Täna selguvad Oscarite nominendid

Tänavuse auhinnahooaja kõrghetke ootel on erinevate filmide võiduvõimaluste peale panustatud juba kuid. Täpsemaid ennustusi on paika pimmitud aga nii Kuldgloobuste, Critics Choice Awards kui ka BAFTAde nominatsioonide põhjal. Kõik märgid viitavad, et tänavuste Kuldmehikeste suurimad favoriidid saavad ennekõike olema «Täht on sündinud», «Roheline raamat», «Must panter», «Roma», «Bohemian Rhapsody», «Soosik», «BlackKklansman», «Esimene inimene», «Vice» ja veel mõned linateosed. Eestist kuldmehikest püüdma saadetud «Võta või jäta» paraku nende hulka ei kuulu.



Kes ja kui palju nominatsioone nopib, saame teada juba Eesti aja järgi kell 15:20.



Vaata väljakuulutamise otseülekannet: