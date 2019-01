Nominendid teada: Lady Gaga kandideerib Oscarile! Vaata, mis filmid Kuldmehikest jahtima hakkavad

Tänavuse auhinnahooaja kõrghetke ootel on erinevate filmide võiduvõimaluste peale panustatud juba kuid. Täpsemaid ennustusi on paika pimmitud aga nii Kuldgloobuste, Critics Choice Awards kui ka BAFTAde nominatsioonide põhjal. Kõik märgid viitasid juba pikalt, et tänavuste Kuldmehikeste suurimad favoriidid saavad ennekõike olema «Täht on sündinud», «Roheline raamat», «Must panter», «Roma», «Bohemian Rhapsody», «Soosik», «BlackKklansman», «Esimene inimene», «Vice» ja veel mõned linateosed. Nii ka läks – vaata nominente live-blogist!



Oscarite otseülekannet näeb sel aastal ka Eestis! Kuldmehikeste uhke otseülekanne Hollywoodist algab ööl vastu esmaspäeva ehk 25. veebruari varahommikul staaride suurejoonelise saabumisega punasele vaibale ning jätkub auhinnagala enam kui kolmetunnise otseülekandega. Filmzone on vaatajaile kättesaadav kõigi juhtivate kaabeloperaatorite võrkudes üle Eesti.

Oscarite Eesti teleülekandele ja sellele eelnevale punase vaiba ülekandele elab otsekajastuses kaasa ka ülekande partner Apollo Kinoportaal otse Postimehe esilehel. Püsige meiega!

PARIM FILM

Must panter

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

Soosik

Roheline raamat

Roma

Täht on sündinud

Vice

PARIM NAISPEAOSA

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, The Wife

Olivia Colman, Soosik

Lady Gaga, Täht on sündinud

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

PARIM MEESPEAOSA

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, Täht on sündinud

Willem Dafoe, At Eternity’s Gate

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Roheline raamat

PARIM REŽISSÖÖR

Spike Lee, BlacKkKlansman

Pawel Pawlikowski, Külm sõda

Yorgos Lanthimos, Soosik

Alfonso Cuarón, Roma

Adam Mckay, Vice

PARIM MEESKÕRVALOSA

Mahershala Ali, Roheline raamat

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, Täht on sündinud

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

PARIM NAISKÕRVALOSA

Amy Adams, Vice

Marina de Tavira, Roma

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, Soosik

Rachel Weisz, Soosik

PARIM KOHANDATUD KÄSIKIRI

The Ballad Of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

If Beale Street Could Talk

Täht on sündinud

PARIM ORIGINAALSTSENAARIUM

Soosik

First Reformed

Roheline raamat

Roma

Vice

PARIM OPERAATORITÖÖ

Külm sõda

Soosik

Never Look Away

Roma

Täht on sündinud

PARIM KUNSTNIKUTÖÖ

Must panter

Soosik

Esimene inimene

Mary Poppins tuleb tagasi

Roma

PARIM KOSTÜÜMIDISAIN

The Ballad Of Buster Scruggs

Must panter

Soosik

Mary Poppins tuleb tagasi

Mary, šotlaste kuninganna

PARIM MONTAAŽ

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

Soosik

Roheline raamat

Vice

PARIM MITTE-INGLISKEELNE FILM

Capernaum (Liibanon)

Külm sõda (Poola)

Never Look Away (Saksamaa)

Roma (Mehhiko)

Shoplifters (Jaapan)

PARIM DOKUMENTAAL

Free Solo

Hale County

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG

PARIM LÜHIDOKK

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End Of Sentence

PARIM ANIMAFILM

Imelised 2

Isle Of Dogs

Mirai

Ralph lõhub interneti

Ämblikmees: Uus universum

PARIM LÜHIANIMATSIOON

Animal Behavior

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends

PARIM LÜHIFILM

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin

PARIM ORIGINAALMUUSIKA

Must panter

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle Of Dogs

Mary Poppins tuleb tagasi

PARIM LAUL

All The Stars, Must panter

I’ll Fight, RBG

The Place Where Lost Things Go, MPR

Shallow, Täht on sündinud

When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, The Ballad Of Buster Scruggs

PARIMAD VISUAALEFEKTID

Tasujad: Igaviku sõda

Christopher Robin ja Karupoeg Puhh

Esimene inimene

Ready Player One

Solo: Tähesõdade lugu

PARIM GRIMM JA SOENG

Piir

Mary, šotlaste kuninganna

Vice

PARIM HELITÖÖTLUS

Must panter

Bohemian Rhapsody

Esimene inimene

A Quiet Place

Roma

PARIM HELIMIX

Must panter

Bohemian Rhapsody

Esimene inimene

Roma

Täht on sündinud