Komödiantide kurblik saatus: Südantsoojendav «Stan ja Ollie» kruvib naeru ja nuukseid

Stan Laurel (Steve Coogan) ja Oliver Hardy (John C. Reilly) moodustasid omal ajal Hollywoodi edukaima komöödiatandemi. 1953. aastal, alustades Suur-Britannias varieteelavade turneed, on paremad päevad jäänud kaugele seljataha ning tulevik tundub tume. Sellegipoolest õnnestub meestel taaselustada oma šõu kunagine sära ning fännid kohale meelitada. Samas ei õnnestu neil kuidagi vabaneda mineviku taagast – ammused viirastused ning Ollie kehv tervis hakkavad ohustama aastakümnete pikkust koostööd.



Filmi lavastas Jon S. Baird («Kõnts»), stsenaariumi kirjutas Jeff Pope («Philomena»). Osades Steve Coogan («Reis Hispaaniasse», «Phikomena»), John C. Reilly («Sistersi vennad»), Nina Arianda («Kesköö Pariisis»), Shirely Henderson («Trainspotting»), Danny Huston («Wonder Woman») ja teised.



John C. Reilly teenis osatäitmise eest ära parima meespeaosa Kuldgloobuse nominatsiooni komöödias või muusikalis.