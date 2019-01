Rulatšikid suures linnas: Simple Session toob ekraanile kiidetud New Yorgi noortefilmi «Skate Kitchen»

USA indie-kino esifestivalil Sundance esilinastunud noortefilmi keskmes on New Yorgis elav teismeline Camille (Rachelle Vinberg), kes liitub Skate Kitcheni nime kandva rulatiimiga, kuhu kuuluvad ainult tüdrukud.

Sõbrunemine lahedate mõttekaaslastega avardab seni omaette hoidnud introvertse neiu maailma ning ta armub salapärasesse rulatajasse, keda mängib ülejäänud profirulatajate seltskonda sujuvalt sulanduv Devon (keda kehastab Will Smithi poeg Jaden Smith). Tüdruku ema ei ole sellest kõigest loomulikult erilises vaimustuses ning Camille'ile saab selgeks, et elus ja inimsuhetes on tunduvalt keerulisem navigeerida kui rulal trikitades ja cruisides.

Filmi autoriks on Crystal Moselle, kes peaks olema kohalikele indie-kino fännidele tuttav 2015. aastal Sundance'is parima doki preemia pälvinud «Wolfpack – Manhattani hundid» režissöörina. Too film tõi vaatajateni uskumatuna tunduva loo kuuest vennast, kes kasvasid üles muust maailmast äralõigatuna ühes Manhattani korteris, sisustades oma aega filmide vaatamise ja nende taaslavastamisega käepäraseid vahendeid kasutades.



«Skate Kitchen» on Crystal Moselle'i esimene täispikk mängufilm, mille tarbeks elas režisöör sisse New Yorgi rulatüdrukute maailma, tehes nendega stsenaariumit kirjutades tihedat koostööd ja pannes nad seejärel ka kaamerate ette mängima. Tulemuseks on äärmiselt eheda vaibiga ja selle subkultuuri ainulaadset atmosfääri õnnestunult purki püüdnud linalugu, mis pakatab lummavatest rulakaadritest.



Mainekas filmiportaal Rotten Tomatoes annab filmile kriitikute toel ülikõrge hinnangu: 89% Certified Fresh!