Oscari-ralli ootab: Produtsentide gild tunnistas «Rohelise raamatu» parimaks filmiks

Õhtu olulisima preemia ehk Darryl F. Zanucki nimelise preemia kinofilmi silmapaistva produtsenditöö eest said Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, Peter Farrelly ja Nick Vallelonga «Rohelise raamatu» eest. 60ndate USAle ning seal valitsevale rassilisele diskrimineerimisele valgust heitev humoorikas draama pälvis äsja ka parima komöödiaafilmi Kuldgloobuse ehk siis kõik suunad viitavad, et filmi võib edu saata ka Oscaritel, mille nominendid algaval nädalal, 22. jaanuaril välja kuulutatakse. The Deadline kirjutab, et viimase 29 aasta jooksul on PGA ja Oscarite parim film 20 juhul kattunud. Lisaks võitis «Roheline raamat» ka Toronto filmifestivali publikupreemia, mida samuti Kuldmehikese trumbiks peetakse.

Animeeritud kinofilmide kategoorias pälvis gildi tunnustuse «Ämblikmees: Uus universum», dokumentaalfilmide seast peeti auhinna vääriliseks tuntud USA lastesaatejuhist Mister Rogersist rääkivat linalugu «Won’t You Be My Neighbor?».



Vaata kõiki tulemusi Produtsentide Gildi kodulehelt.

Tõsielulise draamakomöödia «Roheline raamat» (The Green Book) aluseks on tõeline sõprus, mis 1960. aastate alguses rassi, klassi ja ühiskondlikke norme eiras. Filmile ennustatakse suurt edu ka Oscari-konkurentsis, kuna see võitis tänavuse Toronto filmifestivali publikuauhinna, mis on ajalooliselt osutunud üheks olulisimaks parima filmi Oscari indikaatoriks. Film kandideeris ka viiele Kuldgloobusele, võites neist kolm: parima komöödiafilmi, parima meeskõrvalosa ja parima stsenaariumi kategoorias.

New Yorgi itaallaste naabruskonnast pärit väljaviskaja Tony Lip (Mortensen) palgatakse Manhattanilt lõunaosariikidesse kontserttuurile suunduva tipptasemel mustanahalise pianisti Don Shirley (Ali) autojuhiks. Teekonnal tuleb neil sõltuda «Rohelisest raamatust», et jõuda vähestesse kohtadesse, mis olid afroameeriklastele ohutud. Seistes silmitsi rassismi, ohu, samuti ootamatu inimlikkuse ja naljaga, on nad sunnitud ellujäämise nimel ning edu saavutamiseks oma elu põnevaimal rännakul erimeelsused kõrvale heitma.



Lavastaja Peter Farrelly linaloos mängivad peaosalisi Oscarile kandideerinud näitleja Viggo Mortensen («Sõrmuste isanda» triloogia) ja Oscari-võitja Mahershala Ali («Kuuvalgus»).