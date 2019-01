Kinoõhtu Kanal 2s: «Mina, supervaras 2» tõukab paparolliga harjunud ekspahalase Gru uuesti seiklustesse

Just siis, kui Gru on hakanud harjuma oma eeslinna pereisa rolliga Margo, Agnese ja Edithi vanemana, koputab ta uksele üleilmse kurjaga võitlev ülisalajane organisatsioon. Nüüd sõltub Grust, tema käsilastest ja värskest partnerist Lucyst, kas saadakse jälile pahalasele, kes on sooritanud rea tähelepanuväärseid kuritöid. Lõppude lõpuks läheb vaja maailma suurimat ekspahalast, et püüda kinni keegi, kes ihkab tema kohta.